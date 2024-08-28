Річка Десна, фото: Вікіпедія

У річці Десна та її затоках виявили отруйну речовину, яка, ймовірно, потрапляє у воду від російського кордону.

Як повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот у Facebook, у зв'язку з цим мешканцям Броварської, Вишгородської та Пірнівської територіальних громад заборонено купатися, переправлятися та рибалити.

За його словами, рішення заборонити риболовлю та купання у Десні було ухвалене на засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках! До отримання безпечних показників від екологів», — йдеться у заяві.

Допис міського голови Вишгорода Олексія Момота

Зазначимо, що вже Олексій Момот видалив свій допис. Своєю чергою, Київська обласна державна адміністрація вже спростувала дану заяву.

«Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таку інформацію Київська обласна державна адміністрація отримала на виконання доручення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо вжиття заходів з недопущення погіршення якості води в річці Десна.

Нагадаємо, екологи масово фіксують вихід бичка вздовж берега Тилігульського лиману.