Прапор Польщі, фото: NASHAPolsha

Уряд Польщі затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, що включає рекордне збільшення витрат на оборону.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на польські ЗМІ.

«Ми підготували бюджет творення і сили. Ми вибудовуватимемо те, що є необхідним для безпеки Польщі — і безпеки безпосередньої, і енергетичної. Ми вирішили виділити рекордні кошти на оборону навіть порівняно з оборонним бюджетом на цей рік, який також був рекордним. Ідеться про суму у понад 186 млрд злотих ($48,5 млрд)», — наводить польська радіостанція RMF24 слова польського прем'єр-міністра Дональда Туска.

Він підкреслив, що «видатки на оборону в наступному році потребуватимуть значних зусиль, але повернення назад уже неможливе».

Польське телебачення наголошує, що уряд повинен затвердити остаточний проєкт бюджету на 2025 рік до 30 вересня, після чого його разом із поясненням передадуть до сейму (парламенту Польщі) на розгляд. Потім документ буде переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що не збили «повітряний об'єкт», який залетів з території України під час масованої ракетної атаки, через атмосферні умови.