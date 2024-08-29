Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 28 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 5 людей дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дудчани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхове, Кізомис, Шестакове, Осокорівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в автозаправну станцію та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.», — йдеться у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони під час нічної дронової атаки над Херсонською областю знищили два «Shahed-131/136».

Нагадаємо, у середу, 28 серпня російська армія вчергове обстріляла територію Миколаївської області з дронів та артилерії.