Сил оборони Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області Росії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Удар підрозділами Сил спеціальних операцій та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони було завдано вночі 28 серпня.

«Внаслідок ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Відомо про залучення пожежних поїздів до ліквідації наслідків займання», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, ударів було завдано по нафтобазі «Зеніт» у Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Захід» у Воронезькій області. Інформація про наслідки уточнюється, додали у Генштабі.

Нагадаємо, що у середу, 28 серпня російська армія вчергове обстріляла територію Миколаївської області з дронів та артилерії.