На Миколаївщині 28 серпня через негоду попадали дерева. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині, 28 серпня, через погіршення погодних умов у вигляді посилення вітру та дощу попадали дерева в окремих районах області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що зафіксовано 7 випадків падіння дерев у Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах поруч із приватними будинками, а також на автодороги та припаркований автомобіль.

На Миколаївщині 28 серпня через негоду попадали дерева. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 28 серпня через негоду попадали дерева. Фото: ДСНС Миколаївщини

У ДСНС зазначили, що інформація про руйнування об'єктів інфраструктури, житлового сектору та травмування громадян не надходила.

Від ДСНС залучались близько 20 рятувальників та 4 спецавтомобілі.

Нагадаємо, на Миколаївщині 27 серпня та в ніч на 28 серпня вогнеборці 28 разів залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала 25 гектарів.