Пожежі у Миколаївській області 28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 28 серпня, вогнеборці 41 раз залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала понад 45 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що в переважній більшості вогнеборці залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях.

«Суха трава, чагарники, пожнивні залишки знову палали через наслідки людської необережності в усіх районах області. В багатьох випадках вогонь поширювався так швидко, що встигав охопити й житловий сектор», — йдеться у повідомленні.

Пожежі у Миколаївській області 28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Синюхино-Брідській, Мигіївській, Первомайській, Кривоозерській територіальних громадах Первомайського району горіли два житлових будинки та 7 господарчих будівель. Двічі траплялись пожежі у Новоодеській територіальній громаді Миколаївського району.

Завдяки діям вогнеборців вдалось врятувати 2 приватних будинки, 6 споруд господарського призначення, літню кухню, гараж та легковий автомобіль.

Пожежі у Миколаївській області 28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також у Вознесенську сталась пожежа даху житлового будинку, рятувальники зупинили вогонь на площі 50 квадратних метри, не допустивши розповсюдження всередину будівлі.

Пожежі у Миколаївській області 28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 28 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС працювали 175 вогнеборців, 45 одиниць пожежно-рятувальної техніки, відділення місцевих пожежних охорон «Бузьке», «Олександрівське», «Галицинове», «Олександрівка», «Синюхин Брід», «Мигіївка», «Тридуби» та допоміжна техніка від приватних підприємств та фермерських господарств.

Нагадаємо, на Миколаївщині, 28 серпня, через погіршення погодних умов у вигляді посилення вітру та дощу попадали дерева в окремих районах області.