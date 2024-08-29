У ніч на 29 серпня, над Україною сили протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
Він розповів, що російська армія вночі запустила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей (РФ). З цього ж напрямку росіяни вдарили двома ракетами, тип яких наразі встановлюється та 74-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.
Зазначається, сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, 60 ударних БпЛА Shahed-131/136 в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.
Також ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.
Нагадаємо, російські війська минулої доби, 28 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 5 людей дістали поранення.
У ніч на 29 серпня, над Україною сили протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
Він розповів, що російська армія вночі запустила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей (РФ). З цього ж напрямку росіяни вдарили двома ракетами, тип яких наразі встановлюється та 74-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.
Зазначається, сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, 60 ударних БпЛА Shahed-131/136 в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.
Також ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.
Нагадаємо, російські війська минулої доби, 28 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 5 людей дістали поранення.