Робота ППО. Ілюстративне фото: Associated Press

У ніч на 29 серпня, над Україною сили протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що російська армія вночі запустила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей (РФ). З цього ж напрямку росіяни вдарили двома ракетами, тип яких наразі встановлюється та 74-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Зазначається, сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, 60 ударних БпЛА Shahed-131/136 в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Також ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.

Ілюстрація: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 28 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 5 людей дістали поранення.