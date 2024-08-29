Армія РФ завдала артилерійського удару по Нікополю. Фото Дніпропетровська ОВА

У четвер, 29 серпня, російська армія завдала артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу загинула жінка, 5 людей постраждали.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що під час обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім цього, постраждали 5 людей, зокрема 19-річна та 59-річна жінки, а також чоловіки 30, 60 і 74 років.

Армія РФ завдала артилерійського удару по Нікополю. Фото Дніпропетровська ОВА

Армія РФ завдала артилерійського удару по Нікополю. Фото Дніпропетровська ОВА

Також пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобіль та газогін.

Нагадаємо, у середу, 28 серпня, росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, вже відомо про девʼятьох постраждалих.