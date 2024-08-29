У четвер, 29 серпня, російська армія завдала артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу загинула жінка, 5 людей постраждали.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, що під час обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім цього, постраждали 5 людей, зокрема 19-річна та 59-річна жінки, а також чоловіки 30, 60 і 74 років.
Також пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобіль та газогін.
Нагадаємо, у середу, 28 серпня, росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, вже відомо про девʼятьох постраждалих.
У четвер, 29 серпня, російська армія завдала артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу загинула жінка, 5 людей постраждали.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, що під час обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім цього, постраждали 5 людей, зокрема 19-річна та 59-річна жінки, а також чоловіки 30, 60 і 74 років.
Також пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобіль та газогін.
Нагадаємо, у середу, 28 серпня, росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, вже відомо про девʼятьох постраждалих.