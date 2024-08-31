Борг мешканців Миколаєва за теплопостачання перед ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» складає 386,9 мільйона гривень.
Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Гладков під час брифінгу, пишуть «НикВести».
«Якщо брати в цілому по нашим теплопостачальним підприємствам, то загальна заборгованість на початок серпня поточного року становить 386,9 мільйона гривень – це значна сума. Всі розумієте, якби вона була в розпорядженні підприємств і спрямована на оновлення основних фондів і проведення капітальних ремонтів, то рівень і ступінь надійності був би значно вищий. У комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 253,9 млн грн, а у Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 117 мільйонів гривень обліковується на початок серпня поточного року, – розповів Євген Гладков.
Крім того, Євген Гладков нагадав, що сума заборгованості містян перед комунальним підприємством «Миколаївводоканал» складає 250 мільйонів гривень.
«Ми розуміємо, що багато родин готуються до початку навчального року – це важливий процес, але давайте так: з вересня поточного року ви передивитесь стан рахунків за всі комунальні послуги. Наприклад, по «Миколаївводоканалу» сума заборгованості 250 мільйонів гривень. Борги зростають», – повідомив Євген Гладков.
Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.
У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.
А станом на кінець жовтня 2023 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго складали 213 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 95% боргу за опалювальний сезон 2022/23 й наразі сума минулорічного бору складає 90 мільйонів гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що велика кількість боргів за житлово-комунальні послуги в регіоні пов'язана з впливом війни на фінансове та психологічне становище людей.
Борг мешканців Миколаєва за теплопостачання перед ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» складає 386,9 мільйона гривень.
Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Гладков під час брифінгу, пишуть «НикВести».
«Якщо брати в цілому по нашим теплопостачальним підприємствам, то загальна заборгованість на початок серпня поточного року становить 386,9 мільйона гривень – це значна сума. Всі розумієте, якби вона була в розпорядженні підприємств і спрямована на оновлення основних фондів і проведення капітальних ремонтів, то рівень і ступінь надійності був би значно вищий. У комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 253,9 млн грн, а у Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 117 мільйонів гривень обліковується на початок серпня поточного року, – розповів Євген Гладков.
Крім того, Євген Гладков нагадав, що сума заборгованості містян перед комунальним підприємством «Миколаївводоканал» складає 250 мільйонів гривень.
«Ми розуміємо, що багато родин готуються до початку навчального року – це важливий процес, але давайте так: з вересня поточного року ви передивитесь стан рахунків за всі комунальні послуги. Наприклад, по «Миколаївводоканалу» сума заборгованості 250 мільйонів гривень. Борги зростають», – повідомив Євген Гладков.
Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.
У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.
А станом на кінець жовтня 2023 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго складали 213 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 95% боргу за опалювальний сезон 2022/23 й наразі сума минулорічного бору складає 90 мільйонів гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що велика кількість боргів за житлово-комунальні послуги в регіоні пов'язана з впливом війни на фінансове та психологічне становище людей.