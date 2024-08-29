Південноукраїнська атомна електростанція, фото: Depositphotos

Росія під час ракетно-дронової атаки 26 серпня планувала порушити роботу атомних електростанцій (АЕС) країни.

Про це йдеться в офіційній ноті України на адресу МАГАТЕ.

Зокрема вранці в день обстрілів було знеструмлено і відключено від мережі блоки №1,3,4 Рівненської АЕС, також було знижено потужність Південноукраїнської АЕС. Увечері того ж дня через коливання в енергосистемі було відключено блок №3 Південноукраїнської АЕС.

«РФ продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії України. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — йдеться в документі.

Нагадаємо, 26 серпня Росія випустила по Україні 127 ракет і 109 ударних безпілотних літальних апаратів, із них 102 ракети і 99 БпЛА збито.

Аварія на Південноукраїнській АЕС в липні

Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.

Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.

Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

Під час свого візиту до Миколаєва міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.

Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторів, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.