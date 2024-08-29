Баклажки для води, фото: «НикВести»

Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт припинено водопостачання по вулиці Традиційній від Горохівської до вулиці Бойченка.

Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 30 серпня.

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