Тролейбус з автономним ходом у Миколаєві, фото: пресслужба міськради

До Миколаєва доставили два сучасні тролейбуси. Вони обладнанні системою автономного ходу, кондиціювання та пристосовані під перевезення людей на візках.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, місто вже має 7 з понад 30 законтрактованих тролейбусів з автономним ходом.

«Також в транспорті можна підзарядити гаджети – там є usb-роз'єми. Усе це значно підвищує рівень комфорту містян. Миколаїв отримав тролейбуси PTS українського виробництва. Це відбулося у рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку й за підтримки Уряду Данії. Вони здатні без підзарядки проїхати 20 км. Окрім цього, завдяки системі рекуперативного гальмування можна досягти економії електроенергії від 20%. Такі опції дуже важливі в умовах, коли вимикають світло через російські обстріли», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.

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