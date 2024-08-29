До Миколаєва доставили два сучасні тролейбуси. Вони обладнанні системою автономного ходу, кондиціювання та пристосовані під перевезення людей на візках.
Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, місто вже має 7 з понад 30 законтрактованих тролейбусів з автономним ходом.
«Також в транспорті можна підзарядити гаджети – там є usb-роз'єми. Усе це значно підвищує рівень комфорту містян. Миколаїв отримав тролейбуси PTS українського виробництва. Це відбулося у рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку й за підтримки Уряду Данії. Вони здатні без підзарядки проїхати 20 км. Окрім цього, завдяки системі рекуперативного гальмування можна досягти економії електроенергії від 20%. Такі опції дуже важливі в умовах, коли вимикають світло через російські обстріли», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».
До Миколаєва доставили два сучасні тролейбуси. Вони обладнанні системою автономного ходу, кондиціювання та пристосовані під перевезення людей на візках.
Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, місто вже має 7 з понад 30 законтрактованих тролейбусів з автономним ходом.
«Також в транспорті можна підзарядити гаджети – там є usb-роз'єми. Усе це значно підвищує рівень комфорту містян. Миколаїв отримав тролейбуси PTS українського виробництва. Це відбулося у рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку й за підтримки Уряду Данії. Вони здатні без підзарядки проїхати 20 км. Окрім цього, завдяки системі рекуперативного гальмування можна досягти економії електроенергії від 20%. Такі опції дуже важливі в умовах, коли вимикають світло через російські обстріли», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».