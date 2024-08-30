Військовий квиток, фото: armyinform

Мінекономіки планує впровадити кілька моделей економічного бронювання, і наразі тривають роботи над їх розробкою. Очікується, що нові моделі почнуть діяти у жовтні-листопаді.

Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з питань фінансової політики, пише Економічна правда.

За його словами, економічне бронювання може бути впроваджене вже в жовтні або листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період.

У Мінекономіки підрахували, що за найобережнішими оцінками економічне бронювання може принести до 40 мільярдів гривень на рік до бюджету.

Відомство також зазначило, що наразі розглядаються кілька моделей економічного бронювання.

Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».