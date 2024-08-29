Винищувач F-16. Фото: Getty Images

29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

«Під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України. В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув», – йдеться у повідомленні.

Для встановлення причин аварії створено спеціальну комісію Міноборони, яка працює на місці падіння літака.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що винищувачі F-16 допомогли відбити наймасованішу повітряну атаку РФ по Україні 26 серпня.