Сьогодні, 29 серпня, на підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще 14 дітей з окупації.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Він зазначив, що вдалося евакуювати кілька родин із дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
«Вік повернутих дітей — від 2,5 місяців до 16 років. Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини — щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду. На всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску», — написав Андрій Єрмак.
Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати дві родини з дітьми.
Сьогодні, 29 серпня, на підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще 14 дітей з окупації.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Він зазначив, що вдалося евакуювати кілька родин із дітьми з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
«Вік повернутих дітей — від 2,5 місяців до 16 років. Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини — щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду. На всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску», — написав Андрій Єрмак.
Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати дві родини з дітьми.