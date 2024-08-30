Російські війська минулої доби, 29 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Комишани, Приозерне, Широка Балка, Новодмитрівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Шостакове, Орлове, Архангельське, Потьомкине, Бургунка, Томарине, Качкарівка та місто Херсон.
Зазначається, що російські військові поцілили в поштове відділення, торгівельний центр, магазин та житлові квартали населених пунктів області.
«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гараж, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку», — йдеться у повідомленні.
Через російську атаку 6 людей дістали поранення.
Нагадаємо, у четвер 29 серпня, російська армія завдала артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу загинула жінка, 5 людей постраждали.
Російські війська минулої доби, 29 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Комишани, Приозерне, Широка Балка, Новодмитрівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Шостакове, Орлове, Архангельське, Потьомкине, Бургунка, Томарине, Качкарівка та місто Херсон.
Зазначається, що російські військові поцілили в поштове відділення, торгівельний центр, магазин та житлові квартали населених пунктів області.
«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гараж, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку», — йдеться у повідомленні.
Через російську атаку 6 людей дістали поранення.
Нагадаємо, у четвер 29 серпня, російська армія завдала артилерійського удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу загинула жінка, 5 людей постраждали.