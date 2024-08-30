У ніч на 30 серпня, над Україною сили протиповітряної оборони збили 12 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
Він розповів, що російська армія вночі запустила балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму та 18 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).
Зазначається, сили ППО збили 12 ударних БпЛА «Shahed-131/136» в межах Вінницької, Миколаївської, Дніпропетровської, Херсонської та Сумської областях.
Також ще 4 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.
Нагадаємо, російські війська минулої доби 29 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.
У ніч на 30 серпня, над Україною сили протиповітряної оборони збили 12 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
Він розповів, що російська армія вночі запустила балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму та 18 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).
Зазначається, сили ППО збили 12 ударних БпЛА «Shahed-131/136» в межах Вінницької, Миколаївської, Дніпропетровської, Херсонської та Сумської областях.
Також ще 4 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.
Нагадаємо, російські війська минулої доби 29 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.