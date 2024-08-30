На Миколаївщині минулої доби, 30 серпня, виникло 6 пожеж сухої трави, чагарників та сміття. Загальна площа пожеж склала 5 гектарів.
Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, дощова погода дещо послабила ситуацію з пожежами на відкритих територіях.
Рятувальники працювали в Новобузькій, Казанківській територіальних громадах Баштанського району та Арбузинській, Синюхино-Брідській територіальних громадах Первомайського району.
Від ДСНС працювали 16 вогнеборців та 4 одиниці техніки. В одному випадку працювало відділення місцевої пожежної охорони «Синюхин Брід».
Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби 28 серпня, вогнеборці 41 раз залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала понад 45 гектарів.
На Миколаївщині минулої доби, 30 серпня, виникло 6 пожеж сухої трави, чагарників та сміття. Загальна площа пожеж склала 5 гектарів.
Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, дощова погода дещо послабила ситуацію з пожежами на відкритих територіях.
Рятувальники працювали в Новобузькій, Казанківській територіальних громадах Баштанського району та Арбузинській, Синюхино-Брідській територіальних громадах Первомайського району.
Від ДСНС працювали 16 вогнеборців та 4 одиниці техніки. В одному випадку працювало відділення місцевої пожежної охорони «Синюхин Брід».
Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби 28 серпня, вогнеборці 41 раз залучались до ліквідації пожеж. Загальна площа пожеж склала понад 45 гектарів.