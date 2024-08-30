Наслідки обстрілів. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія вночі п'ятниці атакувала дронами промислові об’єкти Дніпропетровської та Полтавської області.

Про це повідомили начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін та начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Полтавщині 10 поранених немає. Деталей атаки уточнюються.

«Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині. У результаті атаки, на щастя, ніхто не постраждав», — сказав Філіп Пронін.

Також російські війська пошкодили підприємство на Дніпропетровщині.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, люди не постраждали. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА та обстрілював з РСЗВ «Град». Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Над областю оборонці неба уночі збили 4 «Шахеди».

Нагадаємо, що у ніч на 30 серпня, над Україною сили протиповітряної оборони збили 12 ударних БпЛА «Shahed-131/136».