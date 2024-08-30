Вранці, 30 серпня, у селищі Єланець Вознесенського району виникла спалахнула літня кухня. В результаті пожежі ледь не вчаділа господарка.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів.
«Під час з'ясування обставин стало відомо, що родичі господарки, які й сповістили про пожежу, прийшли до жінки в гості. Однак відкривши двері літньої кухні виявили її без свідомості на підлозі. Вони викликали «швидку». Медики госпіталізували постраждалу до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.
Причина пожежі та обставини наразі встановлюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби 30 серпня, виникло 6 пожеж сухої трави, чагарників та сміття. Загальна площа пожеж склала 5 гектарів.
Вранці, 30 серпня, у селищі Єланець Вознесенського району виникла спалахнула літня кухня. В результаті пожежі ледь не вчаділа господарка.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів.
«Під час з'ясування обставин стало відомо, що родичі господарки, які й сповістили про пожежу, прийшли до жінки в гості. Однак відкривши двері літньої кухні виявили її без свідомості на підлозі. Вони викликали «швидку». Медики госпіталізували постраждалу до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.
Причина пожежі та обставини наразі встановлюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині минулої доби 30 серпня, виникло 6 пожеж сухої трави, чагарників та сміття. Загальна площа пожеж склала 5 гектарів.