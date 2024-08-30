У Миколаєві чоловік впав у котлован. Фото: ДСНС

Ввечері 29 серпня у Миколаєві чоловік впав у котлован. Постраждалого діставали рятувальники.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Рятувальникам повідомили, що по проспекту Миру чоловік впав у виритий котлован та не міг самостійно вибратись. Як з’ясувалося, постраждалий йшов у темний час доби та не побачив яму попереду, випадково впав та травмувався.

«Рятувальники за допомогою жорстких ношей та мотузки витягли чоловіка та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики його госпіталізували до лікарні», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві чоловік впав у котлован. Фото: ДСНС У Миколаєві чоловік впав у котлован. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що вранці 30 серпня у селищі Єланець Вознесенського району загорілася літня кухня. В результаті пожежі ледь не вчаділа господарка.