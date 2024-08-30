Зранку 30 серпня сталась пожежа торгівельного кіоску в Центральному районі Миколаєва.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.
«По прибуттю зсередини приміщення спостерігалось щільне задимлення. Рятувальники за допомогою ручного інструменту Hooligan деблокували двері кіоску та приступили до гасіння. О 07:47 пожежу локалізували, о 07:52 — ліквідували на площі 15 квадратних метрів», — йдеться у повідомленні.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучались 11 вогнеборців особового складу та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, вранці 30 серпня у селищі Єланець Вознесенського району виникла спалахнула літня кухня. В результаті пожежі ледь не вчаділа господарка.
Зранку 30 серпня сталась пожежа торгівельного кіоску в Центральному районі Миколаєва.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.
«По прибуттю зсередини приміщення спостерігалось щільне задимлення. Рятувальники за допомогою ручного інструменту Hooligan деблокували двері кіоску та приступили до гасіння. О 07:47 пожежу локалізували, о 07:52 — ліквідували на площі 15 квадратних метрів», — йдеться у повідомленні.
Наразі причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучались 11 вогнеборців особового складу та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, вранці 30 серпня у селищі Єланець Вознесенського району виникла спалахнула літня кухня. В результаті пожежі ледь не вчаділа господарка.