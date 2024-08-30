Харківська область. Фото: Одеса онлайн

Сьогодні, 30 серпня, російські війська вдарили КАБами по центральній частині Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали містяни та загинула дитина на дитячому майданчику.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що в у Немишлянському районі міста через російський обстріл померла дівчинка на дитячому майданчику. Мінімум троє людей у цьому районі поранені.

Також в Індустріальному районі росіяни влучили в 12-ти поверховий житловий будинок, там пожежа та часткове руйнування. Наразі відомо про тьох загиблих.

«У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується», — додав мер міста.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російська армія вночі п'ятниці атакувала дронами промислові об’єкти Дніпропетровської та Полтавської області.