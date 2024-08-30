У п’ятницю, 30 серпня, російські війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Вже відомо про шістьох загиблих, ще 59 людей постраждали.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Загалом, за словами місцевої влади, російські війська здійснили п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, використовуючи боєприпас УМПБ Д-30.
Всього за словами Олега Синєгубова ворог влучив у 5 локацій в Харкові, серед яких 12-поверховий житловий будинок.
«Станом на зараз маємо інформацію щодо 59 постраждалих — серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень», — додав він.
Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти.
У п’ятницю, 30 серпня, російські війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Вже відомо про шістьох загиблих, ще 59 людей постраждали.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Загалом, за словами місцевої влади, російські війська здійснили п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, використовуючи боєприпас УМПБ Д-30.
Всього за словами Олега Синєгубова ворог влучив у 5 локацій в Харкові, серед яких 12-поверховий житловий будинок.
«Станом на зараз маємо інформацію щодо 59 постраждалих — серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень», — додав він.
Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти.