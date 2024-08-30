російські війська вдарили по Харкову

У п’ятницю, 30 серпня, російські війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Вже відомо про шістьох загиблих, ще 59 людей постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загалом, за словами місцевої влади, російські війська здійснили п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, використовуючи боєприпас УМПБ Д-30.

Всього за словами Олега Синєгубова ворог влучив у 5 локацій в Харкові, серед яких 12-поверховий житловий будинок.

«Станом на зараз маємо інформацію щодо 59 постраждалих — серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років. Люди продовжують звертатися до лікарень», — додав він.

російські війська вдарили по Харкову

російські війська вдарили по Харкову

російські війська вдарили по Харкову

російські війська вдарили по Харкову

російські війська вдарили по Харкову

російські війська вдарили по Харкову

російські війська вдарили по Харкову

російські війська вдарили по Харкову

Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня армія РФ здійснила ракетний удар по готелю в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, 5 — дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти.