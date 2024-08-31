Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

У Херсонській області протягом минулої доби троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю, банківську установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 30 серпня, російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.