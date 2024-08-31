«Миколаївобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 1 вересня.
Зокрема, завтра будуть застосовувати одну та дві черги відключень, йдеться у повідомленні.
Очікується одночасне відключення:
В почерговому розрізі:
18:00 - 20:00
12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
16:00 - 18:00
17:00 - 18:00
22:00 - 24:00
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.
«Миколаївобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 1 вересня.
Зокрема, завтра будуть застосовувати одну та дві черги відключень, йдеться у повідомленні.
Очікується одночасне відключення:
В почерговому розрізі:
18:00 - 20:00
12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
16:00 - 18:00
17:00 - 18:00
22:00 - 24:00
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.