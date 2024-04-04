Ілюстративне фото Фото: Міністерство енергетики України

Вночі 3 квітня Харківщину атакували російські дрони. Пошкоджене обладнання енергооб’єкта.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та Харківська обласна військова адміністрація.

Обласна влада повідомила про влучання у Зміївську ТЕС. На об’єкті сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

«03:05 Балаклійське шосе, Чугуївський район, Зміївська ТЕС. Триває ліквідація наслідків влучання. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні Харківської ОВА.

За даними Міненерго, на Дніпропетровщині ворожі війська також обстріляли одну із сонячних електростанцій – пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа.

Нагадаємо, що в ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків кількома хвилями «Шахедів». Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, понад 10 отримали поранення.