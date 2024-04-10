Третя штурмова бригада показала відео, на якому вони завадили штурму росіян неподалік Авдіївки.

Відео вони опублікували у своєму Telegram-каналі.

«Зграя ударних дронів накрила піхоту противника, коли окупанти намагалися провести штурмові дії на околицях Авдіївки. Бійці розібрали вщент будівлі, у яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти», – повідомили у бригаді.

Нагадаємо, 28 лютого, у Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.

15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.