Мобілізація засуджених / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Близько чотирьох тисяч громадян України ,які відбували покарання у в’язниці, підписали контракт із Збройними силами України.

Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

«Коли ми ухвалювали відповідне законодавство (стосовно добровільної участі деяких категорій засуджених у бойових діях, – приміт.), то планували, що від 5 до 10 тисяч – це та цифра мобілізаційного ресурсу, на який зможе розраховувати країна. Станом на сьогодні ми бачимо, що 3823 засуджених вже відправилися з місць відбування покарання на фронт. Це перша хвиля засуджених, які долучилися до ЗСУ. Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей», – зазначила парламентарій.

Вона зазначила, що кілька днів тому Міністерство юстиції оголосило про підписання засудженими жінками перших контрактів із ЗСУ.

Нардепка нагадала, що закон надає можливість колишнім ув'язненим обіймати різні посади, від сержанта до офіцера, залежно від їхньої кваліфікації, навичок і потреб Збройних Сил України.

Мобілізація увʼязнених

27 травня Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу.

Раніше у Мін'юсті заявили, що понад три тисячі засуджених написали заяви про бажання мобілізуватися.

Суди станом на 30 травня задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.

Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.

Станом на 4 червня суди Миколаївської області задовольнили 115 клопотань засуджених щодо добровільного вступу до лав Збройних сил України.