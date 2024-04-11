З тимчасово окупованих територій виїхали ще 7 дітей, архівне фото зі сторінки омбудсмана

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що йдеться лише про близькі до кордону з росією населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За інформацією ОВА, у тих населених пунктах проживають 182 дитини.

Зазначається, що це рішення не стосується Харкова. За його словами, у межах затвердженої евакуації вже визначені маршрути та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

Нагадаємо, в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей через небезпеку.

Нагадаємо, що у січні в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області також оголошували примусову евакуацію дітей.