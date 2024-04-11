Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він зазначив, що йдеться лише про близькі до кордону з росією населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За інформацією ОВА, у тих населених пунктах проживають 182 дитини.
Зазначається, що це рішення не стосується Харкова. За його словами, у межах затвердженої евакуації вже визначені маршрути та заброньовані місця тимчасового проживання людей.
Нагадаємо, в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей через небезпеку.
Нагадаємо, що у січні в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області також оголошували примусову евакуацію дітей.
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Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він зазначив, що йдеться лише про близькі до кордону з росією населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За інформацією ОВА, у тих населених пунктах проживають 182 дитини.
Зазначається, що це рішення не стосується Харкова. За його словами, у межах затвердженої евакуації вже визначені маршрути та заброньовані місця тимчасового проживання людей.
Нагадаємо, в чотирьох населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей через небезпеку.
Нагадаємо, що у січні в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області також оголошували примусову евакуацію дітей.