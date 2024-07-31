Латвія, фото: Flickr

63% латвійців вважають війну в Україні головною проблемою Європейського Союзу.

Про це йдеться у опитуванні Eurobarometer, повідомляє Delfi.

Як повідомляє видання, для латвійців війна в Україні є найбільшою проблемою ЄС.

«На відміну від інших країн ЄС, де її назвали 50% жителів, у Латвії цей показник становить 63%», — йдеться у повідомленні.

Також 36% латвійців вказали на проблему високої вартості життя, тоді як в ЄС цю проблему зазначили 32% респондентів. Тероризм і питання безпеки як одну з головних проблем відзначили 30% жителів Латвії та 26% жителів країн ЄС.

Соціологічне опитування Eurobarometer проводили з 25 червня до 2 липня. У Латвії було опитано 1007 осіб, загалом у ЄС — 25 658 жителів.

Нагадаємо, Єврокомісія перерахує 1,5 мільярда євро Україні, які отримали від заморожених активів Росії. Гроші спрямують на оборону та відбудову.