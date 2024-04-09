Затримання підозрюваних. Фото: СБУ.

У Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України. Їх підозрюють у співпраці з росіянами.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Чоловік залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.З азначається, що затримані на замовлення корпорації з Росії розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

«Також представники «Росатома» планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ», — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ.

У СБУ вказують, що за співпрацю з росіянами фігуранти одержували винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили всім шістьом затриманим про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій атомній електростанції трохи більше двох тисяч людей, серед яких не вистачає фахівців.