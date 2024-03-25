В Одесі ввели екстрені відключення світла після нічної атаки. Фото: gwaramedia.com

У ніч на 25 березня, росіяни пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів «Укренерго» в Одесі. Внаслідок атаки без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Про це повідомляють в ДТЕК.

Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення.

Крім того, щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні, 25 березня, у місті не працюватиме електротранспорт. Також обмежено споживання промисловості.

Нагадаємо, що вночі 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.