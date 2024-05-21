Польсько-український кордон, фото з відкритих джерел

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, черги на українському кордоні після 18 травня почали спадати.

Про це заявив він у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, що ті категорії чоловіків, які мали право на виїзд за кордон, і надалі мають це право навіть після вступу в силу нового закону про мобілізацію.

«Минулого тижня ширилася інформація, що є черги, і намагалися її прив’язати до 18 числа, до вступу змін до законодавства. Але треба розуміти, що частка чоловіків, кого б це стосувалось, і які перетинали кордон, вона не зростала», – пояснив Андрій Демченко.

Він додає, що як і до 18 травня, так і після нього чоловіки-громадяни України можуть перетинати кордон – для цього вони мають підпадати під категорію пропуску та за наявності відповідних документів.

Речник заявив, що черги на кордоні передусім були пов'язані із завершенням Великодніх свят: за два тижні до Великодня черги були на в'їзд до України, а після завершення свят черга вже була на виїзд.

Водночас він повідомив, що, починаючи від суботи, 18 травня, спостерігалося спадання кількості людей на виїзд, а вже 19 травня, у неділю, на в’їзд до України було більше людей, ніж на виїзд.

Загалом, і до 18 травня, і зараз частка перетину кордону чоловіками не переважає, а більшість тих, хто перетинає кордон, – це діти, жінки та люди літнього віку як з українським, так і з іноземним громадянством, резюмує Андрій Демченко.

Як повідомлялось раніше, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.