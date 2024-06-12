Російське ППО, фото з відкритих джерел

У Головному управлінні розвідки підтвердили ураження відразу двох російських літаків Су-57 на аеродромі «Ахтубинск» в Астраханській області.

Про 8 червня це представник розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемаратону.

За його словами, один із літаків зазнав значних пошкоджень, а другий — легших, що дасть змогу відновити його швидше.

За даними Андрія Юсова, уперше удару зазнали відразу два літаки сучасні російські літаки Су-57.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.