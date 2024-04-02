В Миколаєві суд арештував коригувальників, які наводили російські обстріли на Херсон, фото ілюстративне

У Миколаєві Центральний районний суд взяв під варту чотирьох жителів Херсона, яких підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Підозрювані, які мали проросійські погляди та були знайомі між собою, обмінювалися інформацією про рух та розташування Збройних Сил України в Херсоні та Херсонській області через розмови та електронні засоби зв’язку. Крім того, вони отримували та поширювали дані про наслідки ворожих обстрілів.

«Зазначені дані одна з підозрюваних, з можливістю ідентифікації об’єктів на місцевості, відправляла іншій особі, яка знаходилась на тимчасово непідконтрольній України території Херсонської області. За місцем знаходження деяких об’єктів, інформацію про які надавали підозрювані, в подальшому наносились артилерійські удари та здійснювались скиди з БПЛА, внаслідок чого було травмовано кількох цивільних осіб і пошкоджено об’єкти інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Після розгляду поданих клопотань, слідчий суддя Галина Подзігун вирішила застосувати до кожного з підозрюваних запобіжний захід у формі тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Раніше на Миколаївщині затримали місцеву жительку, яку підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала військового, який підозрюється у співпраці з росіянами та передачі розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

Також, Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.