Відключення світла, фото з відкритих джерел

У суботу, 1 червня, з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах України прогнозуються застосування графіків обмежень споживачів електроенергії, проте через нічну атаку росіян на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як відомо, вночі війська РФ атакували енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

«Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня. Наслідки уточнюються. Енергетики працюють над їх ліквідацією», – додали у пресслужбі.

У Міненерго додали, що у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».