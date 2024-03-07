Затримання підозрюваного. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині затримали мешканця Коблевого за звинуваченням у вимагання грошей та погрозах вбивства.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, затриманий погрожував потерпілому вбивством та побоями, якщо той не поверне 5 тисяч доларів «неіснуючого боргу». Також вказується, що 31-річний мешканець Коблівської громади раніше вже мав судимість за майнові злочини.

«Щоб змусити потерпілого віддати «борг», зловмисник довгий час психологічно тиснув на потерпілого, погрожував йому побиттям та вбивством як по телефону, так і передавав «нагадування» через знайомого. Згодом фігурант перестрів потерпілого та висунув вимогу негайно передати гроші, при цьому здійснив постріл біля ніг», — додали правоохоронці.

Затримання підозрюваного. Фото: поліція Миколаївської області

Правоохоронці затримали підозрюваного після отримання частину суми, яку він вимагав, у розмірі 12 тисяч гривень.

Затриманому оголосили про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України «Вимагання, з погрозою вбивства, вчинене в умовах воєнного стану». Наразі суд відправив його під варту без права внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали правоохоронця, якого підозрюють у корупції. Патрульний вимагав «винагороду» за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.