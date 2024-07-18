Працювати без світла бізнес в Миколаєві може лише за наявності генератора, фото: «НикВести»

У Миколаєві та області 18 липня зменшили обсяги обмежень використання електроенергії.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

До 16:00 зменшили обсяги обмежень та задіють лише «червоні» години.

Зазначається, що наразі заживлюють 2 чергу. О 12:00 відключать 5 та 6, о 14:00 — 1 та 2 черги.

В почерговому розрізі:

1 черга: 02:00 - 04:00

05:00 - 06:00

08:00 - 10:00

14:00 - 18:00

20:00 - 24:00

2 черга: 02:00 - 04:00

08:00 - 11:00

14:00 - 18:00

20:00 - 22:00

3 черга: 04:00 - 06:00

10:00 - 12:00

16:00 - 20:00

22:00 - 24:00

4 черга: 04:00 - 08:00

10:00 - 12:00

16:00 - 20:00

22:00 - 24:00

5 черга: 00:00 - 02:00

06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 22:00

6 черга: 00:00 - 02:00

06:00 - 10:00

12:00 - 14:00

18:00 - 22:0

Нагадаємо, що за словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України.