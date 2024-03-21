Правоохоронці розслідують факти обстрілу Києва 21 березня. Внаслідок ранкової атаки по місту постраждали цивільні та зруйновані будинки.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, кримінальне провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).
За даними слідства, вранці 21 березня 2024 року збройні сили рф атакували територію Київщини ракетами.
Двоє людей отримали осколкові поранення кінцівок та обличчя. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.
Зазначається, що на місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС.
Нагадаємо, за добу, з 20 по 21 березня, росіяни чотири рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.
Правоохоронці розслідують факти обстрілу Києва 21 березня. Внаслідок ранкової атаки по місту постраждали цивільні та зруйновані будинки.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, кримінальне провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).
За даними слідства, вранці 21 березня 2024 року збройні сили рф атакували територію Київщини ракетами.
Двоє людей отримали осколкові поранення кінцівок та обличчя. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.
Зазначається, що на місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС.
Нагадаємо, за добу, з 20 по 21 березня, росіяни чотири рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.