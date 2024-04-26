Протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 25 квітня, о 12:37 та 22:57 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Іванівка пошкоджено житлові будинки.
Близько 16:00 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу FPV по відкритій території Галицинівської громади.
Крім того, вчора о 16:41, 17:56, 18:23 та сьогодні о 01:23 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади.
Постраждалих немає.
Раніше внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка було пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 25 квітня, о 12:37 та 22:57 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Іванівка пошкоджено житлові будинки.
Близько 16:00 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу FPV по відкритій території Галицинівської громади.
Крім того, вчора о 16:41, 17:56, 18:23 та сьогодні о 01:23 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади.
Постраждалих немає.
Раніше внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка було пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.