Залишки речей в зруйнованих квартирах у Миколаєві. Ілюстративне фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Протягом минулої доби російські війська атакували три громади в Миколаївській області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 25 квітня, о 12:37 та 22:57 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Іванівка пошкоджено житлові будинки.

Близько 16:00 росіяни спрямували дрон-камікадзе типу FPV по відкритій території Галицинівської громади.

Крім того, вчора о 16:41, 17:56, 18:23 та сьогодні о 01:23 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади.

Постраждалих немає.

Раніше внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка було пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.