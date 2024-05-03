Наслідки одного з обстрілів Миколаєва. Фото: «НикВести»

Протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 2 травня, о 07:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також о 08:30, 13:10 та зранку, 3 травня, о 05:59 ворог здійснив артилерійський та мінометний обстріл акваторії Очаківської громади.

Крім того, учора о 14:28 росіяни атакували район ракетою типу Х-59. Пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури. На відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано.

Постраждалих внаслідок атак немає.

Нагадаємо, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру.