Обстріли Сумщини. Архівне фото ТСН

Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, на дві громади скинули 28 мін, ще дві — атакували керованими авіабомбами.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Всього зафіксовано 183 вибухи. Обстрілів з різних видів озброєння зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Зокрема на Краснопільську та Середино-Будську РФ скинула сумарно за день 28 мін, а на Шалигинську та Юнаківську скинули по дві керовані авіабомби.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади на Миколаївщині.

Загалом у ніч проти 9 травня російська армія запустила по території України 20 «Шахедів». У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 дронів на Одещині.