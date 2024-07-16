Синоптики прогнозують спеку в Україні, фото: Stbdeacero

З 18 липня в Україні очікується зниження температури, але невдовзі можлива нова хвиля сильної спеки.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко в етері «Еспресо».

«Вже з 18 липня трохи послабне спека у північних областях України, на заході країни вона вже послабла і буде триматися приблизно у таких межах», – повідомила вона.

Також синоптикиня додала, що на півдні, сході та у центральній частині зниження температури очікується трохи пізніше.

«Рано стверджувати, що це остання хвиля спеки на найближчий час. Не хочу створювати марні надії. Після 26 липня, ймовірно, очікується ще одна хвиля спеки, яка, можливо, не досягне температури +40…+42 °C, як зараз на півдні, сході та в центрі країни. Однак я не можу говорити про тривалий і стабільний спад температури», — розповіла Наталія Діденко.

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.