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На двох енергообʼєктах, які вночі обстріляла російська армія, постраждали сім енергетиків.

Як повідомили в «Укренерго», вночі 20 червня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару, внаслідок чого було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області.

«Під час атак на двох енергооб’єктах постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані», — зазначили в компанії.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

«Відновлено енергопостачання знеструмленим споживачам у Дніпропетровській та Вінницькій областях. Триває заживлення споживачів у Київській області», — додали в «Укренерго».

Нагадаємо, що в ніч на 20 червня російські окупанти всьоме за останні три місяці атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Трьох людей поранено.