РФ 27 квітня обстріляла Херсонщину: троє постраждалих / Фото з відкритих джерел

Внаслідок ворожого обстрілу селища Козацьке на Херсонщині у суботу поранено трьох чоловіків, один з них перебуває у важкому стані.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Козацьке знов під ворожим вогнем. Сьогодні близько 14:30 російська армія гатила по населеному пункту з мінометів. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Це чоловіки, 41, 47 та 53 років», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги. Один з них — у важкому стані.

Нагадаємо, протягом минулої доби над Миколаївщиною сили та засобами протиповітряної оборони знищили три ворожі крилаті ракети. Внаслідок падіння уламків збитих ракет у Вознесенському районі пошкодження отримали два приватні будинки і три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, оперативно ліквідована. Постраждалих немає.