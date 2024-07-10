Атака РФ на Одесу, фото з відкритих джерел

У ніч проти 10 липня російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеського району. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, загиблими виявилися охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, зазнав поранення. Наразі він отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

Нагадаємо, що у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».