Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації, фото з відкритих джерел

Російські війська минулої доби, 29 липня, обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що росіяни завдали авіаударів по Антонівці, Комишанах, Чорнобаївці, Придніпровському, Кізомисі, Білозерці, Велетенському, Ромашковому, Бериславу, Львовому, Тягинці, Новотягинці, Шляховому, Зміївці та Херсоні.

«Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також пошкоджено газопроводи», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія вкотре обстріляла дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.