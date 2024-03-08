Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі, росіяни обстріляли Чугуїв із ЗРК С-300. Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок. Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців.

Обстріл Харківщини 7-8 березня / Фото: Харківська ОВА Обстріл Харківщини 7-8 березня / Фото: Харківська ОВА Обстріл Харківщини 7-8 березня / Фото: Харківська ОВА

У Купʼянську, внаслідок обстрілу, пошкоджені приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятували 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка та 58-річний чоловік.

Армія РФ влучила у Вовчанськ керованою авіабомбою. Пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації.

Нагадаємо, в Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт внаслідок нічної атаки російських безпілотників.