Протягом доби російська армія вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули три людини, ще шість дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
У Волноваському районі внаслідок удару РФ пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади.
У Покровському районі троє людей поранено внаслідок обстрілу Маринівки Новогродівської громади, пошкоджено авто. Також пошкоджена багатоповерхівка і приватні будинки у Кураховому, Гірнику та Сонцівці.
У Лимані троє людини загинули і троє поранені, пошкоджені 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджені два будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені два приватні будинки. Ще два обʼєкти пошкоджені у Зорі Іллінівської громади.
У Часовоярській громаді пошкоджені шість приватних будинків, багатоповерхівка і дві промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 360 людей, зокрема 19 дітей.
Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївщини. Атака прийшлася на відкриту територію, що поза населеним пунктом. Внаслідок удару зайнялася суха трава.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Протягом доби російська армія вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули три людини, ще шість дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
У Волноваському районі внаслідок удару РФ пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади.
У Покровському районі троє людей поранено внаслідок обстрілу Маринівки Новогродівської громади, пошкоджено авто. Також пошкоджена багатоповерхівка і приватні будинки у Кураховому, Гірнику та Сонцівці.
У Лимані троє людини загинули і троє поранені, пошкоджені 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджені два будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені два приватні будинки. Ще два обʼєкти пошкоджені у Зорі Іллінівської громади.
У Часовоярській громаді пошкоджені шість приватних будинків, багатоповерхівка і дві промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 360 людей, зокрема 19 дітей.
Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївщини. Атака прийшлася на відкриту територію, що поза населеним пунктом. Внаслідок удару зайнялася суха трава.