Наслідки обстрілу Донеччини 23 липня / Фото: Донецька ОВА

Протягом доби російська армія вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули три людини, ще шість дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

У Волноваському районі внаслідок удару РФ пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади.

У Покровському районі троє людей поранено внаслідок обстрілу Маринівки Новогродівської громади, пошкоджено авто. Також пошкоджена багатоповерхівка і приватні будинки у Кураховому, Гірнику та Сонцівці.

У Лимані троє людини загинули і троє поранені, пошкоджені 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджені два будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені два приватні будинки. Ще два обʼєкти пошкоджені у Зорі Іллінівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені шість приватних будинків, багатоповерхівка і дві промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 360 людей, зокрема 19 дітей.

Наслідки обстрілу Донеччини 23 липня / Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини 23 липня / Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївщини. Атака прийшлася на відкриту територію, що поза населеним пунктом. Внаслідок удару зайнялася суха трава.